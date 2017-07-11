Royal Dutch Shell выплатит $2,4 млн за взрыв бензовоза в Пакистане

Исламабад, , 16:49 — REGNUM Пакистанская дочерняя компания Royal Dutch Shell выплатит $2,4 млн за взрыв бензовоза, в результате которого в прошлом месяце погибли более 200 человек, 11 июля сообщает Reuters.

Власти Пакистана возложили ответственность за несчастный случай на компанию Shell Pakistan. Представители Shell Pakistan заявили, что бензовоз принадлежал сторонней компании, с которой заключили договор оказания услуг по перевозке нефтепродуктов.

В Shell Pakistan отметили, что компенсация будет выплачена в соответствии с директивой государственных органов Пакистана.

«Однако мы сделаем это, сохранив за собой право оспорить данное решение государственных органов», — говорится в заявлении компании.

Shell Pakistan обязали выплатить штраф в размере $95 тыс. За каждого погибшего семьям будет выплачено по $9,4 тыс., раненые получат компенсацию в размере $4,7 тыс.

Напомним, 25 июня текущего года грузовик, перевозящий топливо, перевернулся недалеко от мечети в провинции Пенджаб. В результате взрыва погибли 217 человек, еще 61 человек получил ранения.

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