Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Новой Зеландии

Веллингтон, , 16:26 — REGNUM Возле побережья Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6, согласно данным Геологической службы США, 11 июля сообщает Associated Press.

Эпицентр землетрясения находился в 198 километрах к северо-западу от острова Окленд на глубине 10 километров.

В Тихоокеанском центре предупреждения о цунами заявили, что землетрясение не приведет к образованию цунами.

Напомним, Новая Зеландия находится на территории, через которую проходит Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. Землетрясения в данном районе широко распространены.

В 2011 году землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр которого находился недалеко от новозеландского города Крайстчерч, унесло жизни 185 жителей, тысячи домов были разрушены.

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