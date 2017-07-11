В Хакасии зафиксирована вспышка сальмонеллеза: СК проводит проверку

Шира, Хакасия, , 15:53 — REGNUM В хакасском поселке Шира зарегистрировано 16 случаев заболевания сальмонеллезом, из них у 12 детей, сообщает 11 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ.

«С 4 по 8 июля 2017 года в поселке Шира зарегистрировано 16 случаев заболевания сальмонеллезом, в том числе у 12 детей», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на лечении в больнице находятся 10 детей и трое взрослых.

По предварительным данным, жители поселка заболели сальмонеллезом после того, как съели кондитерские трубочки с безе, изготовленные в местном кондитерском цехе одного из потребительского общества.

По данным следствия, болезни способствовали множественные санитарные нарушения при изготовлении кондитерской продукции, а также несоблюдение рецептуры.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки которой будет принято решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Курганской области 16 человек заболели сальмонеллезом после того, как употребили в пищу блюда, приготовленные в одном из кафе в пригороде Кургана.

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