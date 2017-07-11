«Торговцы людьми в Латвии не получают реальных сроков»

Рига, , 15:46 — REGNUM Торговля людьми становится все более серьезной проблемой в Европе и, в частности, в Латвии в частности. Однако в Латвии преступники почти никогда не получают реальных сроков в соответствии с предусмотренным законом наказанием, заявила руководитель Кризисного центра ресурсов для женщин «Марта» Илута Лаце, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Так, по мнению Лаце, в Латвии к виновникам таких преступлений относятся мягко, а на самих жертв торговли людьми порой смотрят с предрассудками: «Есть разногласия между полицией и специалистами центра «Марта». Мы по-разному понимаем понятия «уязвимость» и «жертва торговли людьми». Хотя у нас есть единые определения этих понятий в соответствии с международными и государственными документами, конкретные полицейские или какие-то специалисты смотрят на эти вопросы с предрассудками. Например, в случаях проституции. Жертв воспринимают как какие-то объекты».

Глава центра также раскритиковала всю правоохранительную систему Латвии в целом, которая, по ее мнению, редко воздает преступникам по заслугам: «Прокуратура и судьи дают очень мягкие наказания. Преступники не чувствуют, что они сделали что-то плохое — последствий-то нету. У жертвы испорчена вся жизнь, [ей] надо бороться со своими травмами, но преступники этого не чувствуют. Они почти не получают никаких наказаний. Это тревожный сигнал для нашего государства. Так, в прошлом году центр помог многим детям, пострадавшим от торговли людьми. Дети пострадали, а преступники просто ничего не получили».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце июня 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон опубликовал доклад, в котором говорится, что, несмотря на усилия латвийского правительства, в некоторых важных сферах предотвращения торговли людьми в Латвии не введены даже минимальные стандарты.

В свою очередь в посольстве США в Риге подчеркнули, что минимальные стандарты не введены, например, для лиц, осужденных за торговлю людьми, суды продолжают выносить мягкие приговоры, обычно не предусматривающие тюремного заключения. Сотрудникам различных служб не хватает знаний о признаках торговли людьми, что затрудняет выявление таких случаев.

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