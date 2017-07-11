Нижегородцы за месяц украли электроэнергии на 21 млн рублей

Нижний Новгород, , 15:42 — REGNUM В Нижегородской области в июне 2017 года было выявлено 235 фактов хищения электроэнергии. Как сообщили ИА REGNUM в ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в результате противоправных действий компании нанесен ущерб на сумму более 21 млн рублей.

По данным энергетиков, из числа зафиксированных нарушений 17 составили случаи бездоговорного и 218 — безучетного потребления электроэнергии. В 6 случаях потребители использовали радиоуправляемые приборы, позволяющие исказить показания счетчиков.

По всем выявленным фактам составлены соответствующие акты, часть материалов передана в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В энергокомпании напомнили, что в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, среди регионов Приволжского федерального округа по итогам мая 2017 года самая дорогая электроэнергия в квартирах без электроплит — в Самарской области. Здесь один киловатт-час обходится жителям в 3,67 рубля.

Меньше всего по этой статье коммунальной квитанции платили жители Оренбургской области — 2,68 руб./кВтч.