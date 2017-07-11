В Курске из-за вспышки бешенства ввели карантин: обстановка — тревожная

Курск, , 15:37 — REGNUM С начала 2017 года в Курской области было зарегистрировано восемь случаев бешенства у животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, среди этих животных были не только дикие, но и две домашних собаки, кошка и три сельскохозяйственных животных. Все они не были привиты вакциной от бешенства.

Вспышки заболевания были в Беловском, Дмитриевском, Курском, Касторенском, Пристенском, и Щигровском районах, а также в областном центре. С больными животными контактировали 43 человека, из них девять — дети до 14 лет. Все они проходят курс лечения.

В Курске в Центральном округе даже ввели карантин: на улице 3-я Офицерская у домашней собаки выявили бешенство, сообщает портал 46tv. В зону карантина попали улицы 3-я Офицерская, Красный Октябрь, 1-я и 3-я Пушкарная, Запольная, Кавказская, Карла Маркса и Пушкарный переулок. Всем владельцам животных в этом районе настоятельно рекомендуют привить питомцев от бешенства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что, несмотря на снижение числа лабораторно подтвержденных случаев бешенства (15 — в 2016, 8 — в 2017), эпизоотическая ситуация в регионе сейчас напряженная.

В последние годы бешенством стали чаще болеть домашние и сельскохозяйственные животные, что свидетельствует о «приближении» вируса к человеку и повышает риск заражения людей. В первом полугодии 2017 года на долю домашних и сельскохозяйственных животных в совокупности пришлось 75% от всех подтвержденных случаев бешенства, хотя всего год назад они составляли 53%.

Специалисты причиной называют халатность владельцев животных, которые не вакцинировали их против бешенства и не соблюдали правила их содержания.

В первом полугодии 2017 года куряне стали на 6% чаще обращаться в антирабические пункты, чем в предыдущем году. С повреждениями, нанесенными животными, к медикам обратились 1653 человека, из них 32,5% — дети до 17 лет.

Переносчиком заболевания могут быть любые теплокровные животные — от мыши до коровы. Причем опасность они представляют даже тогда, когда симптомы заболевания могут не быть заметны. У человека сроки развития заболевания от места и тяжести полученных от животного повреждений и могут составлять от нескольких дней до одного года, а в редких случаях ‑ и более.

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