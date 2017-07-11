Ульяновского депутата лишают полномочий из-за сведений об имуществе

Ульяновск, , 15:31 — REGNUM Ульяновского депутата могут досрочно лишить полномочий из-за того, что он пытался скрыть сведения о доме, находящемся в собственности его супруги. Именно на таком решении вопроса настаивает прокуратура.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, сведения о грубом нарушении антикоррупционного законодательства были получены в ходе проверки исполнения органами МСУ Инзенского района антикоррупционного законодательства.

По данным прокуратуры, депутат совета депутатов МО Глотовское городское поселение Анатолий Липатов скрыл информацию о том, что у его жены в собственности есть дом. В то же время депутаты представительного органа муниципального образования вне зависимости от того, осуществляют ли они свои полномочия на постоянной или непостоянной основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

В прокуратуре уверены, что Липатов проигнорировал требования законодательства о противодействии коррупции и настаивают на лишении его депутатских полномочий.

Кроме того, прокуратура потребовала от совета депутатов незамедлительно принять меры к устранению выявленных проверкой нарушений, не допуская аналогичного впредь.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Свердловской области местный депутат МСУ лишился мандата из-за того, что не предоставил в положенный срок налоговую декларацию за 2016 год.

Прокурор внёс председателю думы представление, в котором потребовал устранить нарушения антикоррупционного законодательства. А затем последовало заседание думы, на котором депутата лишили мандата.