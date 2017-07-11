Владимирский тренер осужден по делу о смерти школьника

Владимир, , 14:57 — REGNUM Суд признал виновным тренера спортивной школы № 7 города Владимира, который подделал документы для участия школьников в соревновании по боксу. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, в результате его действий во время соревнований умер 15-летний мальчик. Суд назначил тренеру наказание в виде ограничения свободы на восемь месяцев.

Трагедия произошла в ноябре 2016 года. Как сообщало ИА REGNUM, соревнования по боксу проходили в спортивном комплексе «Молодежный». Подросток был к ним допущен в числе других спортсменов. Во время боя несовершеннолетний получил несколько ударов по голове. После второго нокдауна судьи остановили бой.

У подростка начались судороги. Ему на помощь подоспели дежурные врачи. На место прибыли врачи скорой помощи. Они попытались реанимировать подростка. Несмотря на попытки специалистов, реанимировать мальчика не удалось. Он скончался в реанимобиле. Причиной смерти мальчика эксперты назвали остро возникшую черепно-мозговую травму на фоне имевшейся патологии сосудов головного мозга и сердечной деятельности.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей». Однако виновных среди должностных лиц не нашли. Однако вскрылись другие подробности, которые и стали основой для нового уголовного дела.

Так, выяснилось, что накануне турнира к тренеру по боксу обратился его коллега, который попросил помочь с прохождением медкомиссии его подопечными. Эта процедура — обязательное условие для участия в турнире. Чтобы помочь своему приятелю, осужденный пошел на подлог.

«На бланках заявок с недостоверными печатями и отметками врачей он оформил допуски к соревнованиям на несколько юношей, заверив документы недействующей печатью «ДЮСШОР № 7». Подложные документы о состоянии здоровья спортсменов, в том числе на 15-летнего школьника, 02 ноября 2016 года были поданы в мандатную комиссию турнира по боксу», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что из-за смерти ребенка также прошла и прокурорская проверка. Ее результаты стали известны еще в декабре 2016 года. Оказалось, что у погибшего мальчика не только не попросили медицинскую справку, но и проигнорировали тот факт, что он имел подготовительную группу здоровья и был освобожден от сдачи нормативов на уроках физкультуры.

Прокуроры также выяснили, что подобные нарушения были допущены и при проведении других чемпионатов, на которых по счастливой случайности не произошло никаких трагедий. По итогам проверки в адрес главы городской администрации Андрея Шохина внесено представление.

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