В Якутии восстановили электроснабжение 50 тыс. жителям после аварии

Якутск, , 15:02 — REGNUM В Якутии устраняют последствия аварии на линии электропередач, в результате которой без электричества оставались около 50 тыс. человек, сообщает 11 июля пресс-служба МЧС по региону.

«11 июля произошло аварийное отключение линии Л — 104 ВЛ — 110 кВ Нюрба — Вилюйск, протяженностью 200 км», — сообщается в ведомстве.

В результате аварии без света остались населенные пункты Вилюйского и Верхневилюйского районов.

Сейчас в населенные пункты запущены резервные источники питания, ограничений в подаче электричестве сейчас нет.

В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Оренбургской области в результате аварийного отключения электроэнергии на трансформаторной подстанции без света оказались 59 тыс. человек.

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