Названа причина аварийной посадки самолета из Сургута

Ханты-Мансийск, , 14:54 — REGNUM Самолет Boeing 737−800 авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Сургута в Москву, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту «Внуково». Причина — отказ двигателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло утром 11 июля. Пострадавших нет. Назначена доследственная проверка, проведение которой поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Отметим, что это вторая за месяц аварийная посадка самолета авиакомпании «ЮТэйр». Ранее, 20 июня поздно вечером в аэропорту «Рощино» города Тюмени совершил аварийную посадку самолет «ATR-72» данной авиакомпании с 58 пассажирами и пятью членами экипажа на борту. Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что при взлете самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта города Сургута произошло разрушение одного из колес правой стойки шасси. Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СКР проводят по данному факту доследственную проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Внуково экстренно приземлился самолет с отказавшим двигателем — СМИ