На аэродроме в Жуковском горит самолет — СМИ

Жуковский, Московская область, , 14:38 — REGNUM В Московской области очевидцы сообщают о пожаре на территории аэродрома Раменское, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По предварительным, данным, на территории аэродрома в Жуковском произошел взрыв и пожар. Предположительно, там проходили учения.

Возгорание на территории Летно-испытательного института имени М.М.Громова тушили при помощи вертолетов.

Официально эта информация пока не подтверждается. По данным очевидцев, в ходе учений загорелся самолет.

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что проверяют информацию о возгорании.

Обстоятельства произошедшего выясняются.