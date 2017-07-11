СМИ: Сгоревший торговый центр «РИО» в Москве пытались ограбить мародеры

Москва, , 14:32 — REGNUM В сгоревшем торговом центре мародеры пробрались в магазин «Связной» и попытались вынести из магазина мобильные телефоны и прочую технику, сообщает 11 июля ТК Звезда.

Также, по данным телеканала, полицейские задержали жителя Таджикистана, который работал в сгоревшем центре уборщиком. Он пытался вынести в пакете золотые украшения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в ТЦ «РИО» произошел пожар. По данным МЧС, площадь пожара достигала 1000 кв. метров. В тушении принимал участие специальный пожарный поезд.

По словам заместителя столичного мэра Петра Бирюкова, в результате пожара были госпитализированы 14 человек.

По информации начальника московского главка МЧС Ильи Денисова, никто из пожарных и спасателей не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электросетях.

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