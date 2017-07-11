Следователи заинтересовались радиацией в детском саду Кузбасса

Кемерово, , 14:32 — REGNUM

Следственные органы назначили доследственную проверку по факту обнаружения в детском саду Кемеровской области недопустимой концентрации радона в воздухе, которая стала причиной приостановки работы детского учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СК РФ.

Читайте также: Суд закрыл детсад Кемерово из-за обнаруженной радиации

«В рамках проверки будет установлено, по какой причине в дошкольном учреждении уровень радона превышает допустимые нормы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления СК России по Кемеровской области», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе была приостановлена работа одного из детских садов. Причина — в воздухе обнаружена недопустимая концентрация радона. работа учреждения приостановлена на 60 суток.

Указанный детский сад работает уже более 50 лет и недавно в нем был сделан ремонт, результаты которого приехали проверить сотрудники регионального управления Росприроднадзора. В ходе проверки и выяснилось наличие радона в воздухе нескольких комнат. Данные ведомство направило в суд, который привлек руководство детского сада к административной ответственности по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП РФ). Кроме того, в Межрайонный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам регионального УФССП поступило постановление о возбуждении исполнительного производства.

Отметим, что так как детский сад был закрыт на ремонт, детей в здании не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд закрыл детсад Кемерово из-за обнаруженной радиации