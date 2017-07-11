СКР подтвердил задержание следователя в Челябинске

Челябинск, , 14:15 — REGNUM В Челябинской области СКР подтвердил сообщения СМИ о задержании следователя. Бывший сотрудник подозревается в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

При этом в СКР уточнили, что он являлся старшим следователем второго отдела ОВД. По версии следствия, с апреля по июль у подозреваемого возник умысел на получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести до конца свой замысел он не сумел, так как был задержан.

Оперативное сопровождение по делу вели сотрудники ФСБ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого и о предъявлении обвинения.

Напомним, СМИ сообщили о задержании следователя вечером 10 июля. А 11 июля эта тема получила подтверждение. Но представители силовиков долгое время не комментировали информацию.

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