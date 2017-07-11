На Кубани сбили подростка: мэр Апшеронска под подозрением

Апшеронск, Краснодарский край, , 14:14 — REGNUM В Краснодарском крае подросток на велосипеде попал под колёса автомобиля. При этом, по свидетельству очевидцев, за рулём служебной иномарки находился мэр города Апшеронска Владимир Бырлов.

В пресс-службе ГУ МВД по Кубани ИА REGNUM подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия. По данным полиции, авария произошла вечером 10 июля. Водитель автомобиля Volkswagen на пересечении улиц Профсоюзной и Ворошилова города Апшеронска сбил 14-летнего велосипедиста. Затем, оставив номер телефона, покинул место ДТП.

О виновнике ДТП сообщалось только, что мужчине 60 лет. Его фамилию в МВД не озвучили. В ведомстве также сообщили, что позднее виновник дорожного ЧП сам явился в отдел полиции. В отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

«Как показывает практика, если сразу водитель бежит с места дтп, то он пьян или под наркотой (нужно время для вывода токсинов из крови), без документов или его там не должно быть по отягощающим причинам (замена водителя, скрытие следов, перевозка запрещающего). Пока следствие не покажет причину, придется гадать, что же было в реальности, и что побудило его к такому поведению (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM), — считает пользователь группы «Жесть Краснодара» Александр У.

Между тем сам Владимир Бырлов настаивает на другой версии произошедшего.

«Подросток сам въехал на велосипеде в мою машину, которая вообще стояла, не двигалась, — рассказал в телефонном разговоре с корреспондентом «Российской газеты» мэр Апшеронска. — Когда он въехал в мой автомобиль, я вышел, помог ему подняться, а затем по мобильному телефону мы позвонили его маме и вместе дождались её прихода».

После этого, по словам мэра города, он отвёз пострадавшего в поликлинику. Глава Апшеронска уже обратился в суд, по решению которого материалы дела возвращены в полицию на доработку и проведение дополнительного расследования.