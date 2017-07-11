Арестован замдиректора филиала «РусГидро» в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 14:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан и помещен под стражу первый заместитель директора — главный инженера филиала ПАО «РусГидро». Он попал под уголовное преследование по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе СКР по региону.

В марте 2016 года замдиректора подписал акты о приеме выполненных работ «Компанией РИЗ», которая заключила с «РусГидро» договор подряда на сумму более 5,249 млн рублей по замене силового трансформатора, расположенного в селении Псыхурей Баксанского района.

Работы выполнены не были, но подрядчику были перечислены денежные средства в размере более 3,748 млн рублей. По данным следствия, выполнявший на тот момент времени обязанности директора филиала, арестованный действовал умышленно.

Члены рабочей комиссии из числа работников Филиала и ООО «Компания РИЗ» пробовали запускать установленный силовой трансформатор, однако он не прошел индивидуальные испытания под нагрузкой, в связи с чем был произведен его демонтаж.

Факт мошенничества был выявлен в ходе совместных мероприятий, проведённых сотрудниками управления ФСБ и МВД по Кабардино-Балкарии. Нальчикский городской суд отстранил обвиняемого от занимаемой должности, но оставил на свободе. Однако тот стал предпринимать попытки оказывать влияние на свидетелей и иным образом препятствовать производству предварительного следствия.

Следствие обратилось в суд с ходатайством изменить ему меру пресечения. Суд согласился с доводами следователя и принял решение об аресте замглавы филиала «РусГидро».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году под уголовное преследование попал начальник главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. Его также подозревают в превышении должностных полномочий. Он подписал акт приема-передачи разработанной фирмой «Ларти» системы для ведения прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, хотя на самом деле работы были выполнены с нарушением условий. Ущерб, нанесенный ведомству, составил 6 млн 200 тыс. рублей.

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