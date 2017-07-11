‍В Германии поезд с пассажирами попал в аварию

Штутгарт, Германия, 11 июля 2017, 13:58 — REGNUM Сход поезда с рельсов произошел в Баден-Вюртемберге (Германия), никто из 120 пассажиров не пострадал, пишет таблоид Bild.Авария произошла в ночь на 11 июля. Место ЧП — железнодорожная линия Фрайбург-Брайзах.
Сход с рельсов был вызван повалом деревьев из-за штормового ветра. Одно из деревьев упало на железнодорожные пути.
Отмечается, что в поезде на момент аварии находились 120 человек. В результате инцидента никто из них не получил травмы.
Всех пассажиров эвакуировали с места ЧП. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Кельне (Германия) сошел с рельсов скоростной междугородний поезд. В момент ЧП в поезде находился один машинист, он не пострадал.
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