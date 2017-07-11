Подростка, зарубившего трех человек под Тамбовом, признали невменяемым

Тамбов, , 13:56 — REGNUM Тамбовские следователи завершили уголовное дело в отношении 18-летнего подростка, убившего свою семью топором, сообщает 11 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Согласно выводам экспертизы, подросток страдает психическим расстройством, в связи с чем следователи направили уголовное дело в суд для применения ему принудительной меры медицинского лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 января 2017 года 17-летний подросток зарубил свою спящую 14-летнюю сестру, 67-летнюю бабушку и 43-летнего отца. После этого он пошел к соседям и рассказал им, что его родственников «кто-то убил».

Сестра и бабушка погибли на месте, а отец подростка от полученных ран скончался в больнице.

Следствие считало, что убийство было совершено на почве личной неприязни, вызванной семейными ссорами из-за бытовых проблем.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).

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