Бывший сотрудник полиции застрелил женщину в центре Москвы

Москва, , 13:43 — REGNUM Убийство женщины в офисе на Алтуфьевском шоссе в российской столице совершил бывший сотрудник полиции, сообщила 11 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мужчина, причастный к происшествию в офисе на Алтуфьевском шоссе, ранее проходил службу в органах внутренних дел», — сказала она.

Уточняется, что он занимал разные должности в ОВД, а в сентябре прошлого года был уволен по выслуге лет.

«Наградное оружие у мужчины с 2011 года», — уточнила Волк.

Напомним, МВД РФ сообщило, что в Москве были найдены два трупа. В ходе расследования установлено, что выстрелы из пистолета Макарова совершил один из убитых.

Инцидент произошел 11 июля на Алтуфьевском шоссе в офисе одного из бизнес-центров на третьем этаже.

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