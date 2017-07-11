В Башкирии пьяный житель расстрелял трёх девочек: Возбуждено уголовное дело

Уфа, , 13:36 — REGNUM Башкирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя села Сафарово, который выстрелил из пневматического ружья в малолетних девочек, сообщает 11 июля пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Вечером 9 июля житель Сафарово, находясь в алкогольном опьянении, произвел не менее 3 выстрелов из пневматического ружья в 4 малолетних девочек, играющих во дворе, причинив 3 из них телесные повреждения и физическую боль», — отметили в ведомстве.

После задержания мужчина попытался сбежать, но был пойман оперативником. При повторном задержании пьяный мужчина ударил правоохранителя кулаком по голове.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.213 (Хулиганство) и ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. У задержанного была изъята пневматическая винтовка, а сам злоумышленник задержан и в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля пьяный житель Хакасии за отказ убрать мусор, выстрелил из пневматического пистолета в одного из трёх детей, игравших во дворе.

Девятилетний мальчик получил ранение мягких тканей голени и был госпитализирован в больницу.

Злоумышленника задержали, против него возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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