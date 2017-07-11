В Оклахоме у вербовочного центра ВВС прогремел взрыв

Оклахома-сити, США, , 13:21 — REGNUM Взрыв прогремел в Центре вербовки ВВС в штате Оклахома (США), сообщает 11 июля KCRA.

«Сообщение о взрыве в вербовочный центре ВВС США в [населенном пункте] Биксби, штат Оклахома, поступило поздно вечером в понедельник [10 июля]», — говорится в сообщении.

На место ЧП — пересечение 104-й улицы и Мемориального Драйв — прибыли сотрудники местной полиции, а также агенты федерального Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).

Никакой информации о пострадавших нет. Однако, по данным очевидцев, повреждение получили двери здания.

Как сообщила сотрудник общественной информации ATF Мередит Дэвис, ведомство расследует инцидент совместно с ФБР.

Уточняется, что этот инцидент официально не признан терактом. Если его признают таковым, расследованием будет заниматься ФБР.

Источником взрыва была бомба, передает телеканал News 9 Now. В момент ЧП вербовочный центр ВВС был закрыт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля военнослужащий вооруженных сил США задержан штате Гавайи (США) по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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