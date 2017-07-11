ФСБ изъяла в Минсельхозе Прикамья компьютер и документы

Пермь, , 13:23 — REGNUM В министерство сельского хозяйства Пермского края утром 11 июля нагрянули сотрудники УФСБ. Их интересовала документация относительно деятельности экс-министра профильного ведомства Огородова. Изъяты документы и компьютер, в котором хранится информация о работе пермского свинокомплекса, сообщает ряд СМИ.

В министерстве действия силовиков связывают с текущими проверками вокруг свинокомплекса, инициированными правоохранителями в 2016 году. В пресс-службе ФСБ по Пермскому краю версию о том, что выемка связана с текущими проверками деятельности свинокомплекса, не подтвердили, но и истинную причину выемки озвучивать отказались, сообщает издание «АиФ в Перми».

Как сообщает издание «Коммерсантъ», сотрудники ФСБ проводят мероприятия и на свинокомплексе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года против бывшего главы министерства сельского хозяйства было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Растрата». Другим фигурантом дела стал управляющий птицефабрики «Менделеевская» Белкин.

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