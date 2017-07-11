В Тайге введён режим ЧС из-за ухудшения качества питьевой воды

Тайга, Кемеровская область, , 13:16 — REGNUM В кемеровском городе Тайга вновь зафиксировано ухудшение качества воды в центральной системе водоснабжения. Только на этот раз в городе введён режим ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.

Ухудшение качества воды из-за большого количества в ней марганца зафиксировано в Тайге с 28 июня. И объявленный властями городского округа режим «Чрезвычайная ситуация», будет действовать до того момента, пока качество воды не будет доведено до нормативного состояния.

«В настоящий момент осуществляется ежесуточный лабораторный отбор проб воды. Как отмечают специалисты, обнаруженный в воде марганец имеет природное происхождение. Источник загрязнения определяет Росприроднадзор», — уточнили в Сибирском региональном центре МЧС России.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области, для устранения превышения марганца в питьевой воде проводится промывка фильтров и засыпка их новым сорбентом. Для оценки обстановки и контроля ситуации в город направлена оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России (Красноярск).

Как указывают специалисты, превышение марганца в питьевой воде возникло из-за нарушения технологического процесса по очистке воды в центральном водопроводе. После обнаружения данного факта, местных жителей предупредили об имеющейся опасности. Были организованы стационарные места, где установлены ёмкости с технической и питьевой водой. Ежедневно осуществляется подвоз воды людям, проживающим вдали от цистерн или не имеющим возможности добраться до них. Все социально-значимые объекты обеспечены системами фильтрации.

Отметим, что в зону, где находятся центральные водопроводные сети, попали 13 социально-значимых объектов: детские сады, школы, больницы. Там были установлены стационарные фильтры, и как уверяют специалисты, туда вода через фильтрующие элементы идет уже пригодного качества.

Стоит сказать, что ситуация с нарушением качества воды в водопроводе Тайги произошла не впервые. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня было возбуждено уголовное дело в отношении главы города, подозреваемого в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде.

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