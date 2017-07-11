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Один человек погиб в результате аварии автобуса на севере Сербии

Происшествия

25 пассажиров получили ранения

Белград, 11 июля 2017, 13:09 — REGNUM  

Автобус из Польши потерял управление и перевернулся на севере Сербии, в результате чего один что погиб, 25 получили ранения, сообщает Associated Press.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 11 июля поблизости от населенного пункта Фекетич, расположенного в 100 км на северо-запад от Белграда.

Автобус, на котором были польские номера, направлялся из Польши в Грецию. На его борту находилось 50 пассажиров, в том числе 27 детей в возрасте от 13 до 16 лет.

В заявлении полиции, указывается, что погибшим оказался престарелый человек. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.

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