Один человек погиб в результате аварии автобуса на севере Сербии

Белград, , 13:09 — REGNUM

Автобус из Польши потерял управление и перевернулся на севере Сербии, в результате чего один что погиб, 25 получили ранения, сообщает Associated Press.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 11 июля поблизости от населенного пункта Фекетич, расположенного в 100 км на северо-запад от Белграда.

Автобус, на котором были польские номера, направлялся из Польши в Грецию. На его борту находилось 50 пассажиров, в том числе 27 детей в возрасте от 13 до 16 лет.

В заявлении полиции, указывается, что погибшим оказался престарелый человек. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.