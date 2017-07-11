В Киргизии попытались ограбить склад с золотосодержащей рудой. Безуспешно

Бишкек, , 12:57 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизской Республики пресекли попытку незаконного вывоза золотосодержащей руды со склада госпредприятия «Кыргызалтын», расположенного на месторождении «Солтон-Сары» в Нарынской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД сегодня, 11 июля.

Участие в нападении на хранилище принимали около 40 местных жителей расположенного неподалеку села Эмгекчил, 23 из них были арестованы. По данному факту возбуждено уголовное дело по частям 2, 3 и 4 статьи 167 Уголовного кодекса (грабеж, осуществленный преступной группой, в особо крупном размере).

Отметим, что это уже не первый случай, когда в регионах Киргизии местные жители устраивают нападения на горнорудные компании, занимающиеся разведкой и добычей золота.

Так, в октябре 2013 года жители нескольких сел, расположенных неподалеку от золоторудного месторождения «Шамбесай» в Баткенской области, напали на офис австралийской горнорудной компании «Z-Explorer». При этом нападавшие часть имущества похитили, а другую часть — уничтожили.

А в ноябре 2013 года участники митинга, проходящего в селе Саруу в Иссык-Кульской области, захватили грузовой автомобиль, перевозивший сотрудников золоторудного предприятия «Кумтор».