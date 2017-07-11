Дело бывшего заместителя министра в Чувашии: детали

Чебоксары, , 12:47 — REGNUM В Чувашии завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра образования и молодежной политики республики. Бывшему чиновнику инкриминируют растрату 8,7 млн рублей бюджетных средств. Речь идёт о закупке устройств, предназначенных для подавления сигнала сотовой связи на ЕГЭ. Информацию об утверждении обвинительного заключения подтвердили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Бывший заместитель министра обвиняется в подстрекательстве к растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч.4. ст. 33 УК РФ, ч.4 ст.160 УК РФ). Как полагает следствие, в 2015 году по указанию экс-замминистра подведомственный министерству «Чувашский респуб­ли­кан­ский центр новых образовательных технологий» закупил свыше 100 единиц специализированного оборудования для подавления сигналов сотовой связи («глушилки»). Оборудование предназначалось для использования в период проведения Единого государственного экзамена. Сумма закупки превысила 8,7 млн рублей.

По версии следствия, бывший чиновник «изначально знал, что данное оборудование нельзя будет использовать из-за несоответствия требованиям российского законодательства», но «смог убедить директора бюджетной организации провести аукцион на покупку блокираторов сотовой связи за счет республиканских субсидий».

Как стало известно ИА REGNUM, по уголовному делу также проходит директор бюджетной организации, подозреваемая в растрате в особо крупном размере.

Отметим, что в Чувашии, которая была в числе «пилотов» по внедрению в регионах ЕГЭ, все эти годы региональное Минобразования занимает принципиальную позицию по обеспечению прозрачности и честности проведения экзаменов, добиваясь, чтобы выпускники не списывали, рассчитывали только на свои силы и не пытались воспользоваться подсказками, так как, согласно закону, цена таких попыток — удаление с экзаменов (в том числе без права пересдачи) и вероятность остаться без аттестата, что может существенно повлиять и на дальнейшую жизнь выпускника.

Благодаря принимаемым мерам, в пунктах проведения экзаменов в Чувашии снизилось число нарушений со стороны выпускников 9-х и 11-х классов: в 2016 году зафиксировано 85 нарушений, что в четыре раза меньше по сравнению с 2015 годом. В этом году в Чувашии на экзаменах в 9 и 11 классах зафиксировано 18 нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации со стороны участников экзаменов, среди них использование сотового телефона и справочных материалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, устройства, подавляющие сигнал сотовой связи, используются в РФ во время ЕГЭ уже несколько лет. Они предназначены для исключения получения подсказок через сотовые телефоны или вбросов заданий в интернет. Первые «глушилки» появились в школах Татарии, Тамбовщины, Ленинградской и Магаданской областей — затем эту практику взяли на вооружение в других регионах. Рособрнадзор эту практику одобрил и даже «рекомендовал», однако нормативная база для их применения не была сформирована, и выполнение данной «рекомендации» переложили на регионы. В результате, к примеру, после экзаменов местные отделения Роскомнадзора могли штрафовать школы за использование таких «глушилок», утверждая, что они создали помехи для связи. В частности, в 2016 году большой скандал разразился в Тверской области, где были привлечены к административной ответственности несколько школ.