На узбекистанско-афганистанской границе вода может размыть пограничный пост

Ташкент, , 12:53 — REGNUM В связи с повышенным температурным фоном 12−16 июля по предгорным и горным районам Узбекистана возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Таджикистана и Киргизии, сообщает Узгидромет.

«За счет увеличенных сбросов воды из Нурекского водохранилища и добегания талых вод с верховьев в Амударье у поста Термез 12−16 июля ожидается подъем уровня до отметок 400−420 см. Возможен размыв берегов и подтопление близлежащей территории», — говорится в сообщении.

Ведомство также сообщает, что жара постепенно идет на убыль, 11 июля днем по Узбекистану переменная облачность. Температура на основной части территории страны — 36−38 градусов тепла.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, на прошлой неделе на большей части территории Узбекистана сохранялась очень жаркая погода — до +45 на юге, в Ташкенте и в областях Ферганской долины — до 43 градусов тепла.

Из-за аномальной жары многие пожилые люди страдали от повышенного давления и проблем с сердцем. Также из-за усиленной работы энергосетей в связи с массовым использованием кондиционеров происходили сбои в энергосистеме.

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