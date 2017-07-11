В Тюменской области бродячая собака напала на трехлетнего ребёнка

Тюмень, , 12:21 — REGNUM Жители тюменского села Салаирка жалуются на засилие бродячих собак, которые нападают на взрослых и детей. О проблемах с собаками-беспризорниками сообщила порталу Megatyumen.ru одна из жительниц села Салаирка, которая рассказала о трёх покусанных детях.

«Собаки бросаются и на взрослых, — говорит обеспокоенная женщина. — Я знаю о трех пострадавших. Возможно, их гораздо больше»

По словам женщины, бродячие собаки искусали 9 июля её трехлетнюю дочь, которую отбил от агрессивных лап животного ребёнок постарше.

«Но теперь моя дочка боится выходить из ограды и при виде собак начинает реветь», — сообщает порталу Megatyumen.ru расстроенная мать.

Женщина утверждает, что обратилась в сельскую администрацию с требованием провести отлов бездомных собак, но местная власть не реагирует.

Однако глава Салаирского муниципального образования Галия Цырульникова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что собака, напавшая на ребенка сельчанки, отнюдь не бездомная.

«Хозяева собаки известны. Они будут привлечены к административной ответственности. С ними, как и с другими жителями села, проведена беседа. За поведение собаки ответственен хозяин — это говорилось сельчанам неоднократно. Сама заявительница обратилась в сельскую администрацию 10 июля. И говорила лишь о нападении одной конкретной собаки на ее дочь. Мы сразу же стали выяснять обстоятельства происшествия. Ситуация с безнадзорными собаками у нас не катастрофическая, как хотят показать. Мы по заявлениям сельчан обращаемся в Тюменский район с заявками к частному предпринимателю, с которым заключен договор на отлов собак. Но бездомных животных он не уничтожает: вакцинирует, чипирует и если у животного не находится хозяина, собака отправляется на все четыре стороны», — пояснила Галия Цырюльникова.

Отметим, что в последнее время участились нападения на людей домашних четырехлапых друзей человека. Только на Урале зафиксировано с начала 2017 года несколько трагических случаев.

Напомним, в городе Советском (ХМАО) в ночь с 13 на 14 июня мужчину растерзала свора собак. По предварительным данным, погибший трудился сторожем на промбазе и сам подкармливал своих «убийц». Свора состояла из не менее 12 собак. Как выяснилось, у собак был хозяин — владелец промбазы. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

По версии следствия, владелец промбазы не обеспечил безопасность окружающих людей: допускал свободный выгул собак без поводков и намордников на территории базы, доступ к которой имел неограниченный круг лиц.

Также 5 февраля в деревне Пальмино Свердловской области, в районе местного дома культуры, было обнаружено тело девочки с ранами в области шеи и следами когтей: ребенка растерзали собаки. Четверо очевидцев происшествия рассказали о двух собаках, находившихся на детской площадке без поводков и намордников. Как выяснилось, собаки не были бездомными: животные принадлежат местным жителям 1963 и 1975 годов рождения. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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