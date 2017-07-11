Предприимчивые жительницы Чувашии помогали риелтору обналичивать маткапитал

Чебоксары, , 12:07 — REGNUM В Чувашии в суд ушло уголовное дело о мошенничестве при распоряжении средствами материнского капитала. Его обналичивали, покупая по завышенным ценам жильё, находящееся в неудовлетворительном состоянии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстанет 40-летний житель Цивильска, который занимался риелторской деятельностью. Его сообщником, как полагает следствие, был председатель сельскохозяйственного кредитного кооператива (СПКК). По данным следствия, по заранее разработанной преступной схеме злоумышленник подыскивал жильё шести жительницам Цивильского района, имевшим материнский капитал.

«Затем председателем кооператива с женщинами заключались договоры кредитных займов на приобретение жилья, которое находилось в неудовлетворительном состоянии и требовало проведения капитального ремонта. Стоимость подобранных риэлтором жилых помещений была значительно ниже суммы материнского капитала. При этом председателем кооператива составлялись заведомо подложные договоры купли-продажи о жилья на весь размер маткапитала», — говорят в прокуратуре.

Следствие считает, что после этого пять жительниц, зная о преступных намерениях председателя кооператива и риэлтора, в пенсионный фонд подали заявления о распоряжении средствами материнского капитала, содержащие заведомо ложные сведения о якобы улучшении ими жилищных условий. В результате, по данным следствия, с августа 2012 года по октябрь 2013 года на основании представленных ложных сведений на счёт СПКК было переведено около 2 млн рублей. В выдаче ещё 395 тыс. рублей было отказано из-за судимости женщины за преступление в отношении своего ребёнка.

Мужчину обвиняют в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), ч.3 ст.30, ч.3 ст.159.2 УК РФ (покушение на мошенничество). Дело направлено в суд.

Напомним, федеральная государственная программа материнского капитала действует с 2007 года. По данным чувашского отделения ПФР, за 10 лет в Чувашии сертификаты на материнский капитал получили 77 тыс. семей. Половина из них уже распорядилась средствами полностью или частично на сумму более 19 млрд рублей. Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии матери и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.