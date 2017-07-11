Срокв 7 семь лет и штраф 6 млн: в Оренбуржье осуждена экс-пристав

Орск, Оренбургская область, , 11:55 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области экс судебный пристав признана виновной в получении крупной взятки и служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре. Бывшая сотрудница отдела судебных приставов Советского района Орска предложила должнику, чье исполнительное производство находилось в ее ведении, за 200 тысяч рублей уладить проблемы.

В суде установлено, что взятка предполагалась за консультацию и помощь во избежание описи, ареста или реализации имущества. Пристав внесла в акт о совершении исполнительных действий ложные сведения об отсутствии у орчанина имущества и получила за это денежное вознаграждение. Часть денег получена лично от должника, вторую часть должен быть передать посредник, однако его задержали полицейские.

Суд приговорил бывшего судебного пристава к семи годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 6 млн 20 тыс. рублей. Также суд лишил женщину специального звания «юрист первого класса» и права в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор суда в законную силу не вступил.

Добавим, что в 2016 году в регионе отмечен рост коррупционных преступлений. Треть уголовных деяний этой направленности имела отношение к взяточничеству. Орск вошёл в число городов Оренбуржья, где зафиксировано большое число коррупционных преступлений.

Напомним, что в настоящее время в Орске задержан начальник Управления ЖКХ администрации города. Ему предъявлено обвинение в получении взятки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области, чиновник факт получения денег признал. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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