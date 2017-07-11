На Урале ветка тополя придавила девочку

Краснотурьинск, Свердловская область, , 11:51 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области ветка тополя придавила шестилетнюю девочку. ЧП случилось на территории детского сада, сообщают местные СМИ.

Ветка упала с тополя, расположенного за территорией детского сада. Девочка была госпитализирована. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.

Инцидент произошёл ещё 6 июля, уточнили в региональном управлении СКР. Сейчас по фату ЧП начата доследственная проверка.

Отметим, это не первый случай, когда ветки деревьев падают на детей. Некоторые наблюдатели винят во всём рабочих, которые не обрезают вовремя тополя. Кто ответственен за ЧП с девочкой, установит следствие.