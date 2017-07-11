Отец девочки, загрызенной собаками, требует у мэрии Махачкалы 50 млн рублей

Махачкала, , 11:46 — REGNUM Компенсацию морального вреда требует от мэрии столицы Дагестана Тагир Асхабов, отец погибшей от укусов собак девятилетней девочки. Он обратился с иском в Советский районный суд Махачкалы, в котором указал сумму компенсации в размере 50 млн рублей за моральные страдания.

По словам Гафурова, такой размер компенсации за моральные страдания, как пишет «Черновик», направлен в большей степени на то, чтобы «власти, как страны, так и Махачкалы, обратили внимание на существующие в хозяйстве дагестанской столицы проблемы».

Ответчиками по иску проходят «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы» и мэрия дагестанской столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с иском о компенсации морального вреда обратилась в суд мать девочки. В начале июня она направила заявление в Советский районный суд Махачкалы о взыскании с ответчиков 50 млн рублей. Как сказано в иске, трагедия произошла в результате бездействия и ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками администрации и УЖКХ города. Рассмотрение иска назначено на 17 июля.

Напомним, девятилетняя школьница Залина Асхабова погибла в результате нападения стаи собак 19 февраля. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Ответчиками по делу проходят чиновники управления ЖКХ.

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