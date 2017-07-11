В Челябинске задержан следователь по особо важным делам

Челябинск, , 11:44 — REGNUM В Челябинске сотрудниками ФСБ задержан следователь регионального управления СКР по особо важным делам. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет издание 74.ru, его подозревают в получении взятки в размере нескольких миллионов рублей «за решение вопросов в пользу обвиняемых по так называемому «делу Ростелекома». По данным издания, также в коррупционной схеме были задействованы двое адвокатов.

Издание Znak.com сообщает, что задержание связано с уголовным делом против бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Василия Прокопенко. А под подозрением оказался следователь Александр Козлов, который и вёл это дело.

«Александр Козлов в настоящее время задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, меру пресечения ему, скорее всего, будут избирать завтра, 12 июля», — пишет Znak.com.

Известно, что разработку вело региональное управление ФСБ. Отметим, официально силовики пока не прокомментировали задержание.

Бывший замдиректора Челябинского филиала «Ростелекома» Прокопенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Дело было возбуждено в августе 2016 года.

Также по этому делу проходит директор коммерческой организации, который, как считают следователи, и дал взятку.