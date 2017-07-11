Фермер в Удмуртии пыталась обналичить грант Минсельхоза на 1,5 млн рублей

Ижевск, , 11:30 — REGNUM Глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в Удмуртии признана виновной по ч.1 ст.187 УК РФ («Изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, женщина получила грант от Минсельхоза республики на 1,5 млн рублей на приобретение крупного рогатого скота и трактора. С целью обналичить средства поддержки она заключила с жителями села фиктивные договоры купли-продажи рогатого скота. На основании этих документов она изготовила поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств покупателям.

После этого банки перевели деньги покупателям скота, а они отдали средства главе КФХ. Женщина распорядилась деньгами по собственного усмотрению.

Однако суд учел отсутствие судимостей и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время в республике работают около 550 фермерских хозяйств, из которых 181 является получателем средств грантовой поддержки. По словам и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Александра Прохорова, в течение 6 лет сумма полученных сельхозпроизводителями грантов достигла 371 млн рублей.

В 2017 году сумма грантовой поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов составила 80 млн рублей.