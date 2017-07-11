В Ярославской области поймали кладбищенского вандала

Ростов, Ярославская область, , 11:25 — REGNUM В Ростове Ярославской области полиция поймала мужчину, который подозревается в совершении акта вандализма на мемориальном (воинском) кладбище. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ростова.

В день России на воинском кладбище Ростова был совершен акт вандализма. Воинское кладбище находится в 2,8 километрах от центра города за Борисоглебским переездом. На нем захоронены погибшие в Великую Отечественную войну, ветераны и военнослужащие, отдавшие жизнь при выполнении интернационального долга в Афганистане и в «горячих точках» на территории бывшего СССР. На кладбище стоит монумент Защитника Родины, к которому регулярно возлагаются венки.

Ростовцы обнаружили опрокинутые ряды памятников над могилами павших и дотла сожжённые венки у монумента. При горении венков, статуя была подкопчена. Последствия надругательства были устранены в кратчайшие сроки, а полиция начала искать виновных.

«Полиция задержала молодого мужчину по какому-то другому делу. И когда его допрашивали, то установили его причастность к вандализму. У него были проблемы с наркотиками и алкоголем. И он под их воздействием надругался над могилами», — сказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Ростова Константин Шевкопляс.

18-летний ростовец уже имел проблемы с законом и сам сознался в преступлении на кладбище. Он объяснил свое поведение состояние алкогольного опьянения. Отдел дознания ОМВД по Ростовскому району возбудил в отношении него уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Если суд признает его виновным, то ему может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове Ярославской области надругались над могилами погибших солдат