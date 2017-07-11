Директор новгородской турфирмы получила 8 лет колонии за мошенничество

Великий Новгород, , 11:16 — REGNUM Новгородский районный суд 10 июля признал виновной в мошенничестве бывшего генерального директора туристической фирмы «Острова» Ольгу Цвентух. Как сообщил ИА REGNUM пресс-секретарь суда Валерий Таганский, судебный процесс проводился в особом порядке — без исследования письменных доказательств по делу и без вызова в суд свидетелей. Подсудимая признала вину в полном объёме.

Суд установил, что с начала июня по 6 сентября 2015 года подсудимая, будучи генеральным директором ООО «Острова», получала от 15 граждан более 1 млн рублей на туристические путёвки, однако взятые на себя обязательства не выполнила, полученные от клиентов деньги туроператорам не перевела, а распорядилась ими по своему усмотрению.

Женщина признана виновной в совершении преступления по ст. 159 ч. 4 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Ранее, 7 марта 2017 года, приговором Новгородского районного суда эта же жительница Великого Новгорода признана виновной в мошенничестве за оказание риелторских услуг на сумму более 6,7 млн рублей.

По совокупности приговоров ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворены иски 14 потерпевших о взыскании с осужденной возмещения материального ущерба.

Напомним, в июле 2016 года за присвоение более 3 млн рублей средств клиентов была приговорена к лишению свободы руководитель ещё одного турагентства, жительница Новгородского района. Она получила четыре года колонии общего режима.