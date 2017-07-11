В Каслях простились с убитым школьником

Касли, Челябинская область, , 11:11 — REGNUM В городе Касли Челябинской области сегодня, 11 июля, пришли похороны 10-летнего мальчика, убитого в июне. Проститься с ребёнком пришли сотни жителей города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик пропал 14 июня. На его поиски были брошены полиция и добровольцы. Подключились сотрудники ФСБ и лучшие следователи из Москвы. Глава СКР Александр Бастрыкин лично поручил оперативно найти ребёнка и выяснить обстоятельства его исчезновения.

Утром 8 июля тело мальчика удалось найти. А затем был задержан 29-летний житель города Касли. Он уже признался в убийстве. По его словам, ребёнка он заманил к себе домой, где и убил.

Власти Южного Урала пообещали помощь семье погибшего мальчика. А обвиняемый в убийстве был арестован и отправлен в СИЗО.

Отметим, расправа над ребёнком вызвала бурю негодования на Урале. Силовикам пришлось усиленно охранять задержанного, чтобы избежать самосуда.

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