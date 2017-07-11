В Комсомольске-на-Амуре директора стройфирмы будут судить за растрату

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 16:44 — REGNUM Директора строительной компании из Комсомольска-на-Амуре будут судить за растрату 400 млн рублей, предназначенных для строительства жилья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Мэр Южно-Курильска под стражей: миллионы потрачены, дома не построены

По назначению руководитель строительной организации потратил только 42 млн рублей из 438, перечисленных на счет его компании в качестве аванса. Компания должна была построить жилые дома.

Аванс предназначался для покупки необходимых строительных материалов. Но у фирмы-застройщика были долги. И за два года, прошедших с момента получения предоплаты, долгожданное жилье в Комсомольске-на-Амуре так и не появилось — большую часть средств директор пустил на погашение задолженностей.

«Руководителю компании грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Его будут судить по статье «Присвоение или растрата», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько лет Хабаровский край не раз сотрясали громкие коррупционные скандалы, связанные со строительством. Их фигурантами становились чиновники различного ранга. Самый громкий скандал — арест экс-спикера Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова, замешанного в хищениях при строительстве космодрома «Восточный». Уголовное дело было возбуждено в отношении зампреда правительства Хабаровского края по строительству Сергея Игнатовича, еще одно — в отношении министра строительства Андрея Скоморохова, арестован был замминистра Денис Киреев, позже был задержан председатель комитета по рыбному хозяйству Сергей Рябченко.