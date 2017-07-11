Девочка упала в люк в парке Петербурга, но была спасена отцом

Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Органы СКР по Петербургу начали доследственную проверку по факту падения двухлетнего ребенка в канализационный люк в парке 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе города.

Инцидент произошел вечером 10 июля, когда маленькая девочка гуляла вместе с сестрой и папой и неожиданно провалилась в люк канализации.

«Папа девочки, быстро среагировав, достал ребенка из указанного люка, в результате падения ребенок не пострадал», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас идут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что парк 300-летия Санкт-Петербурга — один из самых молодых парков города, он был основан на берегу Финского залива в 2003 году. Вблизи парка находится множество торговых и развлекательных заведений, по соседству ведется строительство высотного «Лахта-центра».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года трехлетний ребенок провалился в открытый колодец в Московском районе Санкт-Петербурга. Крышки на люке не было, он был прикрыт прозрачным листом поликарбоната. К счастью, малыш отделался ушибами. После инцидента люк был сразу же накрыт бетонной плитой, позже там установили крышку. Правоохранительными органами проводилась проверка.

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