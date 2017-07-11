Пропавшие в лесу курганские школьники найдены

Курган, , 10:42 — REGNUM Пропавшие в лесу дети найдены. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Напомним, мальчики девяти и десяти лет пропали ещё 10 июля. С собой у них был мобильный телефон. Но родители, которые бросились сперва на самостоятельные поиски, не могли до детей дозвониться.

В поисково-спасательной операции были задействованы 148 человек и 22 единицы техники — спасатели, полицейские, волонтеры из Курганской и соседней Свердловской областей.

«Каргапольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области инициирована процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения двух детей в Шатровском районе. В настоящее время в рамках проверки устанавливаются обстоятельства исчезновения детей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по региону.

Отметим, это не первый в Зауралье случай пропажи людей в лесу. Ранее несколько дней искали 87-летнюю пенсионерку. В итоге она сама вышла к людям

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