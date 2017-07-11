На Камчатке эвакуировали застрявших на реке туристов

Петропавловск-Камчатский, , 10:41 — REGNUM На Камчатке спасатели оказали помощь группе туристов из 15 человек. Туристы застряли в районе реки Мутновской в 150 км от столицы региона из-за высокого уровня воды в реке. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС, медицинская помощь никому не понадобилась.

Спасатели помогли людям перебраться через русло реки — туристы не могли преодолеть её из-за разлива — и вместе с ними движутся в сторону Мутновской геотермальной электростанции.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 15 человек вышли на маршрут из посёлка Термального в сторону бухты Жировой. В районе реки Мутновской из-за резкого поднятия уровня воды (в результате дождей) и сильного течения тургруппа застряла и не смогла двигаться дальше по маршруту. Ими было принято решение обратиться к спасателям.

Также напомним, что на Камчатке СКР ведет проверку по другому случаю с туристами на реке. Ранее другая группа из 7 человек сплавлялась по реке Авача, но их гид потерял сознание, а рафт оказался неуправляем. Он перевернулся, но все люди смогли выбраться на берег, а когда достали гида, он был уже мертв. Как выяснилось, у мужчины случился сердечный приступ.