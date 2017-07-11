СКР проверяет ЧП с туристами на Камчатке, гид которых умер во время сплава

Петропавловск-Камчатский, , 10:42 — REGNUM На Камчатке СКР начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смерти гида во время сплава группы туристов по реке Авача. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, 64-летний мужчина скончался от сердечного приступа. По данным следствия, в рафте находились семь туристов.

«64-летний гид, под управлением которого находилось судно, потерял сознание, в результате чего судно потеряло управление, попало в залом из веток и перевернулось», — рассказали в СКР.

Все туристы оказались в воде, но смогли выбраться на берег. Они вытянули и гида, который к тому моменту был уже мертв. По результатам проверки, СКР примет решение, возбуждать или нет уголовное дело.

ИА REGNUM ранее сообщало, что, выбравшись на берег, туристы вызывали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно всех эвакуировали. Это вторая смерть на реках Камчатки за последние дни. Ранее погибла девушка, которая находилась в машине, сорвавшейся с обрыва в реку.