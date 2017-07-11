Газозаправщики Тюменской области стали фигурантами уголовных дел

Тюмень, , 10:24 — REGNUM На газозаправочных автомобильных станциях Тюменской области наполняют, вопреки запрету, бытовые газовые баллоны. Возбуждено два уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Как полагает следствие, 5 июля 2017 года оператор-наполнитель баллонов автомобильной газозаправочной станции в городе Тюмени, в нарушение своих должностных инструкций и правил безопасности, осуществил заправку бытового газового баллона. То же самое в тот же день совершил оператор газозаправки в тюменском городе Ишиме.

Следственными органами возбуждено два уголовных дела в отношении операторов АГЗС, подозреваемых в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Подобное «оказание услуг» происходит, как говорится, сплошь и рядом. Однако мало кто в курсе, что заправка бытовых баллонов в не предназначенных для данной процедуры местах — уголовно наказуемое деяние, несущее опасность для жизни и здоровья людей. Ведь АГЗС не оборудованы весами для контрольного взвешивания баллонов, а также устройствами для безопасного опорожнения неисправных и переполненных баллонов.

Отметим, в декабре 2016 года в соседней Челябинске осужден сотрудник АГЗС, который параллельно с автомобилями заполнял газом и бытовые баллоны. По сообщению пресс-службы СУ СКР по Челябинской области суд назначил ему наказание в 20 тыс. рублей.