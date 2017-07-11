Трое детей погибли при пожаре на Ставрополье

Ставрополь, , 10:23 — REGNUM В Ставропольском крае произошел пожар, сгорел частный дом. В огне погибли двое маленьких детей. Третьего ребенка, вызволенного живым из горящего здания и доставленного в больницу, также не удалось спасти.

Об этом ИА REGNUM 11 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В настоящее время врачи борются за жизнь еще одного ребёнка, также находившегося в момент пожара в доме. Он находится в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла сегодня, 11 июля, около 08:00 в селе Стародубское Будённовского района. Приехавшие на вызов пожарные потушили пожар в течение нескольких минут. Однако жертв избежать не удалось.