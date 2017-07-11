Грузовик и пятиэтажный дом смыты наводнением в Тибете — видео

Лхаса, Китай, , 10:09 — REGNUM

Момент падения пятиэтажного дома, которое произошло после мощного наводнения в Тибете (Китай), попал на видео.

Также водой смыло в реку грузовик.

Напомним, в июле Китай борется с последствиям ливней, которые вызвали наводнения в нескольких провинциях.

В начале июля 2017 года китайское министерство финансов учредило экстренный фонд помощи пострадавшим и устранения последствий паводков. Средства фонда будут направлены на оказание помощи в 20 провинциях и автономных районах Китая, включая Гуйчжоу, Хунань, Цзянси и Чжэцзян.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 июля в провинции Хунань наблюдается повышение уровня воды до критического уровня.

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