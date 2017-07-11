В Омске врача-хирурга избили до потери сознания

Омск, , 10:01 — REGNUM В Омске прямо на рабочем месте был избит врач-хирург. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 июля, в областном следственном управлении СКР, по информации об избиении организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 10 июля примерно в 11:00 (местн.) в ординаторской гнойной хирургии БСМП родственник пациента избил врача-хирурга, который попросил мужчину выйти из ординаторской. Агрессивный злоумышленник нанёс врачу несколько ударов по голове, от которых хирург потерял сознание. Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

«В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства случившегося и причины конфликта, действиям нападавшего будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

В областном Минздраве ИА REGNUM подтвердили факт нападения. В министерстве пояснили, что врач госпитализирован в отделение нейрохирургии с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Омской области участились сообщения о нападении на медиков, в частности, на сотрудников скорой помощи.

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Большую опасность для врачей представляют нетрезвые пациенты и наркоманы. Только с января по май 2017 года, по информации руководителя БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» города ОмскаМаксима Стуканова, в Росгвардию поступило порядка 20 обращений от медиков по факту угрозы нападения или непосредственно нападения.

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