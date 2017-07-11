Бывший гендиректор «Тульского патронного завода» арестован

Тула, , 09:58 — REGNUM Бывший генеральный директор «Тульского патронного завода» арестован на два месяца по решению суда.

Как сообщили «Тульские новости», решение об аресте бывшего гендиректора предприятия было принято 8 июля. Подробности дела не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Носов покинул пост генерального директора «Тульского патронного завода» в конце января, после того, как совет директоров предприятия принял решение о прекращении его полномочий. Пост занял Александр Митрофанов, который до этого работал первым заместителем директора завода.

Тогда же стало известно, что 46,176% акций предприятия приобрел бизнесмен Игорь Ротенберг. Весной Ротенберг направил в арбитражный суд заявление о расторжении ряда контрактов о поставках продукции за рубеж.

Между тем, в июне часть сотрудников предприятия была отправлена в отпуска. На предприятии ситуацию объяснили реструктуризацией экспортных поставок. В конце прошлой недели было заявлено, что ОАО «Тульский патронный завод» наращивает объемы производства, 85% сотрудников работают в обычном режиме — 500 человек вышли из отпусков.

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