Алтайский фермер заплатит 500 тыс. за лесной пожар

Барнаул, , 09:58 — REGNUM Суд Немецкого национального района Алтайского края оставил без изменений решение о признании виновным в нарушении правил пожарной безопасности фермера из села Подсосново. Как сообщает сегодня, 11 июля, Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, за лесной пожар площадью 2,5 га, случившийся в лесном фонде Славгородского района (Знаменское лесничество), Владимиру М. предстоит выплатить административный штраф в размере 500 тысяч рублей. Это на его участке бесконтрольно сжигалась солома, огонь от которой перекинулся на лес.

«Своим бездействием индивидуальный предприниматель нарушил пункт 9.1 Правил пожарной безопасности в лесах», — подчеркнули в Минприроды края.

Между тем, несмотря на отмену особого противопожарного режима и дождливую погоду, случаи лесных возгораний в Алтайском крае все еще бывают. По оперативным данным регионального диспетчерского пункта Минприроды, в прошедшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае было ликвидировано четыре лесных пожара в Ключевском и Егорьевском районах. Причинами возгораний стали грозовые разряды и несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах. Огнем пройдено 0,62 гектара.

Читайте также: В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Всего с начала пожароопасного сезона, который в Алтайском крае начался 21 апреля, на землях лесного фонда произошло 178 пожаров, огнём пройдена площадь 151,04 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Алтайском крае собираются принять законодательство, в соответствии с которым нарушители противопожарного режима, кроме внушительных штрафов, могут еще лишиться господдержки. Эту инициативу в конце мая 2017 года озвучил алтайский губернатор Александр Карлин по итогам встречи с начальником Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенантом Сергеем Диденко.

Читайте ранее в этом сюжете: Чаша терпения переполнена: алтайских земледельцев могут лишить господдержки