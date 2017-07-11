Жительница Омска выпала из маршрутки на дорогу

Омск, , 09:21 — REGNUM В Омске пассажирка маршрутного микроавтобуса выпала на проезжую часть через открывшуюся дверь. Женщину госпитализировали, сообщает 11 июля УМВД по региону.

ЧП произошло в утренние часы, когда пассажирский транспорт переполнен. Дверь маршрутки открылась во время движения.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть ГИБДД около 08:15 по местному времени. На место прибыла карета скорой помощи и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, в момент аварии в салоне маршрутки находилось 20 человек. Женщина 1961 года рождения выпала из микроавтобуса, когда 52-летний водитель двигался по улице Ватутина со стороны улицы Лукашевича с левым поворотом на улицу Перелета.

Отмечается, что другие пассажиры маршрутки за медицинской помощью не обращались. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля ДТП с участием маршрутного микроавтобуса произошло в Твери. На одном из перекрестков водитель иномарки не пропустил маршрутку, что привело к столкновению.

Удар был столь сильным, что оба автомобиля вылетели на тротуар, врезались в остановку и перевернулись. Пострадали 11 человек, включая ребенка, все они были доставлены в медучреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Твери маршрутка въехала в остановку, есть пострадавшие