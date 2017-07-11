В Забайкалье сбившим двух школьниц водителем занялось МВД

Чита, , 09:11 — REGNUM Проверка проводится в Забайкальском крае после ДТП, в результате которого погибла школьница, сообщили 11 июля в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Авария произошла в ночь на 11 июля на улице в поселке Кличка (Приаргунский район, Забайкальский край).

«Водитель автомашины «Газ-3110», двигавшийся в попутном направлении, совершил на наезд на двух 15-летних школьниц, которые шли по обочине неосвещенной проезжей части, — говорится в сообщении. — В результате дорожно-транспортного происшествия одна девочка погибла на месте, вторую госпитализировали в больницу с переломом ноги».

За рулем автомобиля, сбившего девочек, находился местный житель — водитель с большим стажем (права он получил почти 20 лет назад). Оказалось, что в тот вечер он сел за руль в нетрезвом состоянии.

Водителя доставили в отделение полиции. По факту случившегося региональное МВД проводит проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Цимлянском районе Ростовской области задержан нетрезвый водитель автобуса, в салоне которого находились 15 несовершеннолетних. Траектория движения автобуса вызвала у полицейских подозрение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области задержан перевозивший детей пьяный водитель